Danni alle infrastrutture per 90 miliardi di dollari

Il conflitto in Ucraina arriva oggi al 64esimo giorno. Atteso l’incontro di oggi tra il presidente ucraino Zelensky e il segretario genrale dell’Onu Guterres. Oltre alle vittime, si iniziano a contare i danni causati alle infrastrutture che hanno raggiunto quasi 90 miliardi di dollari, secondo Oleksandr Kubrakov, ministro delle infrastrutture ucraino. La maggior parte, ha spiegato in una riunione del Congresso degli enti locali e regionali con il presidente Volodymyr Zelensky, è stata inflitta a infrastrutture ferroviarie, stradali e ponti.

10h31 Governatore Luhansk, decine di attacchi e 4 civili morti

Quattro civili sono morti nella regione di Luhansk nelle ultime 24 ore e altri quattro sono rimasti feriti. Lo ha detto Serhiy Haidai, governatore della regione di Luhansk, spiegando su Telegram che il bombardamento russo ha anche distrutto 10 case nella città di Popasna. “L’esercito russo ha bombardato l’area residenziale nella regione di Luhansk per 29 volte con aerei, lanci multipli di razzi, artiglieria e mortai”, ha scritto Haidai, “il nemico ha bombardato Popasna e Lysychansk per 10 volte, e Hirske per quattro volte”.

10h26 Guterres a Borodyanka, guerra è malvagia e inaccettabile

“Quando vedo quegli edifici distrutti, immagino la mia famiglia in una di quelle case ora devastate e annerite. Vedo le mie nipoti correre in preda al panico. La guerra è un’assurdità nel 21esimo secolo, la guerra è malvagia e quando vedi queste situazioni il cuore ovviamente è con le vittime, le nostre condoglianze vanno alle loro famiglie. Ma le nostre emozioni… non è possibile che una guerra possa essere accettabile nel 21esimo secolo”.

Così il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, in visita a Borodyanka, vicino a Kiev, citato da Bbc. Si tratta della sua prima tappa nelle aree occupate per settimane dalle forze armate russe, dopo l’invasione del territorio ucraino.

9h47 Ucraina: Kiev, a est fuoco intenso in quasi tutte le direzioni

Lo stato maggiore ucraino afferma che la Russia, il cui obiettivo è prendere il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk e avere un corridoio terrestre verso la Crimea, sta aumentando il ritmo della sua offensiva nell’est del paese. Le forze russe “stanno esercitando un fuoco intenso” in quasi tutte le direzioni, ha affermato lo stato maggiore generale in un aggiornamento della situazione, con “l’attività più grande osservata nelle direzioni di Slobozhanske e Donetsk”. Gli attacchi a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, continuano, afferma l’aggiornamento, e più forze sono state spostate nella città di Izyum.

Nella direzione di Donetsk, le truppe russe si stanno concentrando sull’accerchiamento delle forze ucraine. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno respinto sei attacchi nelle regioni di Donetsk e Luhansk, ha affermato lo stato maggiore.

9h01 Zelensky, perdite per 600 mld di dollari a causa della guerra

Le stime preliminari delle perdite dell’Ucraina da questa guerra raggiungono oggi i 600 miliardi di dollari. Più di 32 milioni di metri quadrati di superficie abitabile, più di 1.500 strutture educative e più di 350 strutture mediche sono state distrutte o danneggiate”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dal Guardian. Circa 2.500 km di strade e quasi 300 ponti sono stati distrutti o danneggiati. E non sono solo statistiche. Questa è Mariupol, questa è Volnovakha, questa è Okhtyrka, questa è Chernihiv, questa è Borodianka e dozzine e dozzine delle nostre città, paesi e villaggi”, ha aggiunto, sottolineando che più di 11,5 milioni di ucraini sono fuggiti dalle loro case a causa dei combattimenti e circa 5 milioni di loro sono andati all’estero, con e il 95% dei migranti che vuole già tornare a casa. I danni causati alle infrastrutture dell’Ucraina a seguito della guerra hanno raggiunto quasi 90 miliardi di dollari, ha aggiunto il ministro delle infrastrutture Oleksandr Kubrakov.

8h43 Kiev, bombardamenti a Kharkiv, almeno 2 civili ucci

Nella regione di Kharkiv, almeno due civili sono stati uccisi da bombardamenti nella comunità di Derhachiv.

Lo riferisce Ukrinform, citando il servizio stampa della comunità di Derhachiv su Telegram. Da chiarire il numero dei feriti.

8h41 Kiev, indagini su 8.653 crimini di guerra e 217 bambini uccisi

Oltre 8.500 presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina e 217 bambini uccisi da quando è iniziata la guerra. Lo riferisce l’ufficio della procura generale ucraino su Twitter, parlando di 8.653 presunti crimini sotto inchiesta.

7h36 Ucraina: media, Kherson passerà al rublo dal 1 maggio

La regione ucraina di Kherson occupata dai russi passerà all’utilizzo del rublo dal 1 maggio, lo riferisce la Cnn che cita media statali russi.

Il vicepresidente dell’amministrazione civile-militare della regione, Kirill Stremousov- si legge sul sito della Cnn – ha dichiarato all’agenzia di stampa RIA-Novosti che il periodo di transizione richiederà fino a quattro mesi durante i quali saranno in circolazione sia il rublo russo che la grivna ucraina. Successivamente, ci sarà una transizione completa al rub

7h01 Ucraina: rappresentante russo a Onu, raccogliamo prove crimini atroci a Mariupol

Il capo legale della Rappresentanza russa alle Nazioni Unite, Sergey Leonidchenko, ha negato la responsabilità di atrocità da parte della Russia in Ucraina e ha ripetutamente accusato i nazionalisti ucraini ei “neo-nazisti”. Leonidchenko ha detto che gli ucraini responsabili di tutti questi “crimini atroci saranno assicurati alla giustizia” e che la Russia sta raccogliendo testimonianze e prove in tutta l’Ucraina, inclusa la città assediata di Mariupol.

2h28 Aeronautica militare ucraina: distrutti 8 bersagli russi

Il centro stampa dell’aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha perso almeno un aereo, un missile e 6 UAV nelle ultime 24 ore

2h02 Ucraina: Canada, Russia sta commettendo genocidio

Il parlamento canadese ha condannato all’unanimità le azioni della Russia in Ucraina definendole “genocidio”. I legislatori hanno convenuto che ci sono “prove chiare e ampie di crimini di guerra sistemici e massicci contro l’umanità” da parte delle truppe di Mosca. Anche il presidente Usa Biden e quello polacco, Duda, hanno parlato di “genocidio”, mentre altri leader mondiali, come il presidente della Francia Macron si sono rifiutati di usare il termine.

1h29 Ucraina: Usa, prove che russi hanno giustiziato chi voleva arrendersi

“Ora abbiamo informazioni credibili che un’unità militare russa operante nelle vicinanze di Donetsk ha giustiziato gli ucraini che stavano tentando di arrendersi, piuttosto che prenderli in custodia”. Lo dichiarato alle Nazioni Unite Beth Van Schaack, ambasciatrice degli Stati Uniti per gli affari di giustizia penale internazionale. “Se fosse vero, ciò costituirebbe una violazione di un principio fondamentale delle leggi di guerra, il divieto di esecuzione sommaria di civili e combattenti fuori combattimento in virtù di resa, ferita o altre forme di incapacità”, ha spiegato. Van Schaak ha poi affermato che gli Stati Uniti hanno “rapporti credibili riguardanti persone uccise in stile esecuzione con le mani legate; corpi che mostrano segni di tortura; resoconti orribili di violenza sessuale contro donne e ragazze”. “Coloro che hanno scatenato, perpetrato e ordinato questi crimini devono essere ritenuti responsabili e le prove di questa criminalità stanno aumentando ogni giorno”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata