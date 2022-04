Il conflitto è arrivato al 59° giorno. La Russia punta al controllo del Donbass e dell'Ucraina meridionale, Guterres vedrà Putin martedì, poi il 28 sarà a Kiev per incontrare il presidente ucraino

Il conflitto in Ucraina è giunto al 59° giorno. Zelensky ha annunciato l’arrivo delle armi di cui aveva bisogno Kiev: “Siamo stati ascoltati finalmente” e stiamo ricevendo “esattamente quello che abbiamo chiesto”, ha detto in un videomessaggio il presidente ucraino. Da Mosca invece spiegano che in questa seconda fase del conflitto l’obiettivo è quello di “prendere il pieno controllo del Donbass e dell’Ucraina meridionale” così da ottenere “l’apertura di un corridoio terrestre verso la Crimea”. Orrore a Mariupol: scoperta una nuova fossa comune con altri mille corpi.

Parallelamente il conflitto corre sui binari della geopolitica e della diplomazia. La prossima settimana il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, incontrerà prima Putin e poi Zelensky. Anche il premier Draghi sta valutando l’ipotesi di andare a Kiev per incontrare Zelensky.

10h48 – Mosca, distrutti oltre 20 depositi di armi di Kiev

Il ministero della Difesa russo ha riferito che più di 20 depositi di armi dell’esercito ucraino sono stati distrutti durante la giornata da attacchi aerei, missili e colpi di artiglieria. Il portavoce del ministero, citato da Interfax, ha detto poi che durante la notte, missili aerotrasportati ad alta precisione delle forze aerospaziali russe hanno colpito 11 strutture militari dell’Ucraina.

10h42 – Kiev, uccisi 21.600 soldati russi da inizio guerra

Le forze armate dell’Ucraina hanno riferito che dall’inizio della guerra sono stati uccisi 21.600 soldati russi. Mosca ha perso anche 854 carri armati, 177 aerei, 69 sistemi di difesa aerei, 182 dorni, 154 elicotteri, 8 navi da guerra.

10h17 – Premier ucraino: “A Mariupol peggiore catastrofe umanitaria del secolo”

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha definito la situazione a Mariupol la “più grande catastrofe umanitaria” dall’invasione della Russia e forse la peggiore catastrofe del secolo, poiché la città portuale sudorientale deve affrontare continui bombardamenti delle forze russe. Parlando in una conferenza stampa a Washington, Shmyhal ha affermato che migliaia di persone sono morte a Mariupol, aggiungendo che: “vedremo le terribili atrocità quando sarà liberata dai russi”. Le truppe russe, ha aggiunto, secondo quanto riporta Cnn, stanno “distruggendo assolutamente tutto”, compresi i rifugi dove alloggiano i civili.

9h49 – Kiev, alle 12 corridoio umanitario da Mariupol per evacuare civili

La vicepremier dell’Ucraina Iryna Vereshchuk ha annunciato che oggi, alle ore 12, dovrebbe essere aperto un corridoio umanitario per evacuare i civili da Mariupol. “Stiamo iniziando a riunirci in un anello vicino al centro commerciale di Port City”, ha scritto su Telegram, “Se tutto andrà secondo i piani, l’evacuazione inizierà verso le 12.00”.

9h40 – Procura generale, 208 bambini morti e 387 feriti da inizio guerra

La procura generale dell’Ucraina ha riferito sul suo canale Telegram che, dall’inizio della guerra, 208 bambini sono morti (il numero è rimasto invariato negli ultimi due giorni) e 387 sono rimasti feriti. Le aree in cui si è registrato il maggior numero di vittime tra i più piccoli sono, secondo la procura, Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Kherson e Mykolaiv.

9h30 – Kiev, prossimo obiettivo di Mosca sarà la Moldavia

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenky, ha affermato che il prossimo obiettivo dell’esercito russo sarà la Moldavia. “L’appetito di Mosca continua a crescere. Ora il suo obiettivo nel sud dell’Ucraina è l’accesso alla Transnistria, dove si dice che i russi siano oppressi. Ovviamente il prossimo obiettivo dell’esercito di saccheggiatori e stupratori sarà la Moldavia. Il che dimostra ancora una volta che l’Ucraina si batte oggi per la sicurezza dell’Europa”, ha scritto Podolyak su Twitter, dopo che il comandante russo Rustam Minnekayev ha affermato che durante la seconda fase dell’attacco all’Ucraina bisognava creare “un’uscita verso la Transnistria”.

9h23 – Kiev, colloqui con Paesi garanti potrebbero concludersi entro 7 giorni

Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak che guida la delegazione di Kiev nei negoziati con Mosca, ha affermato che le consultazioni sulle garanzie di sicurezza del Paese con i potenziali Stati garanti potrebbero essere completate entro una settimana. Lo riporta l’agenzia Ukrinform. “Sono in corso consultazioni con gli Stati che hanno pubblicamente dichiarato di essere d’accordo a discutere le garanzie di sicurezza. Per noi sono importanti la fornitura di armi, la chiusura dei cieli, le consultazioni militari e l’invio di denaro che sarà necessario per acquistare rapidamente armi aggiuntive. Tutto questo viene affrontato oggi a livello di consulenti. Penso che queste consultazioni possano essere completate in una settimana al massimo”, ha affermato Podolyak.

9h03 – Governatore Luhansk, bombardamenti a Popasna, due morti

Il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, ha riferito che due persone rimaste uccise dai bombardamenti russi nella città di Popasna. Stando a quanto riferito dal governatore su Telegram, gli edifici residenziali della regione hanno subito 12 bombardamenti ieri, la “maggior parte” dei quali su Popasna. “Oltre al fatto che i combattimenti in strada in città continuano per diverse settimane, l’esercito russo spara costantemente contro edifici residenziali a più piani e case private. Proprio ieri, i residenti locali hanno resistito a cinque attacchi di artiglieria nemica. Non tutti sono sopravvissuti”, ha precisato Haidai. Alcune case sono state distrutte anche a Lysychansk e Novodruzhesk.

8h43 – Confindustria, guerra frena Europa, scenario italiano in peggioramento

“La guerra frena l’Europa, in particolare l’Italia. Lo scenario italiano è in peggioramento a causa del rincaro dell’energia e di altre materie prime. Gli interventi pubblici sono ancora insufficienti. Per l’industria peggiorano tutti gli indicatori, i servizi sono in stallo, l’export è atteso debole”. È quanto emerge nella congiuntura flash di aprile del Centro studi di Confindustria. “Nell’Eurozona – viene precisato – pesano incertezza e sfiducia e i tassi di interesse a lunga sono in rialzo. L’inflazione penalizza gli Usa, che comunque partono bene nel 2022, il Covid la Cina, che rallenta”.

8h10 – Intelligence Gb, no progressi significativi Russia in ultime 24 ore

“Nonostante l’aumento dell’attività, le forze russe non hanno ottenuto grandi progressi nelle ultime 24 ore poiché i contrattacchi ucraini continuano a ostacolare i loro sforzi”. È quanto emerge dall’ultimo report dell’intelligence della Difesa britannica, riportato da Bbc. Le forze aeree e navali russe “non hanno stabilito il controllo in nessuno dei due settori a causa dell’efficacia della difesa aerea e marittima dell’Ucraina, riducendo la loro capacità di compiere progressi notevoli”. E “nonostante la loro dichiarata conquista di Mariupol [nel sud-est dell’Ucraina], continuano a svolgersi pesanti combattimenti frustrando i tentativi russi di catturare la città”. Questo “rallenta i progressi desiderati [della Russia]” nella regione orientale del Donbas in Ucraina.

3h25 – Guterres incontra martedì Putin, giovedì a Kiev da Zelensky

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incontrerà separatamente con i presidenti di Russia e Ucraina la prossima settimana per presentare un urgente appello alla pace. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che Guterres incontrerà martedì il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e il presidente, Vladimir Putin. Le Nazioni Unite in seguito hanno riferito che Guterres si recherà giovedì in Ucraina per incontrare il presidente, Volodymyr Zelensky, e il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. In entrambe le visite, Guterres mira a discutere “passi che si possono fare in questo momento” per fermare i combattimenti e aiutare le persone a mettersi in salvo, ha detto il portavoce delle Nazioni Unite, Eri Kaneko.

1h23 – Zelensky: “Arrivate da alleati armi che avevamo chiesto”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un video messaggio diffuso nella notte che sono arrivate a Kiev le armi richieste agli alleati. Nel video, citato dal Kyiv Independent e dall’agenzia russa Interfax, Zelensky ha detto che i partner dell’Ucraina hanno “finalmente ascoltato” le richieste e che “è stato dato esattamente quello che chiedevamo”.

