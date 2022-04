Il presidente ucraino al FMI: "Servono 7 miliardi al mese per compensare le perdite della guerra". Per Kiev 208 bambini uccisi e 386 feriti da inizio guerra

58esimo giorno di conflitto in Ucraina. Intensificati i combattimenti nel Donbass. Al momento la Russia ha occupato 42 villaggi nella provincia di Donetsk, secondo Olena Symonenko, assistente del capo di Stato maggiore del presidente Volodymyr Zelensky, specificando che in questo modo sarà più difficile far pervenire in quelle zone aiuti umanitari. Nelle notte il presidente ucraino Zelensky ha spiegato che “la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua”. “Questo dimostra molto bene come i leader di questo Stato trattano davvero la fede cristiana”, ha aggiunto Zelensky, “ma manteniamo la fiducia, la speranza nella pace”.

8h47 Vice comandante Azov, fino a quando noi qui Mariupol è di Kiev

Come ho sempre detto fino a quando noi saremo qui Mariupol rimane sotto il controllo dell’Ucraina”. Lo spiegaa alla Bbc il vice comandante del battaglione Azov, Svyatoslav Palamar, mentre si trova asserragliato nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. “Tutto il complesso è stato praticamente distrutto – aggiunge – con noi nei bunker ci sono morti e feriti ma siamo un numero sufficiente di combattenti per poter respingere gli attacchi”.

8h41 Kiev, 208 bambini uccisi e 386 feriti da inizio guerra

Sono 286 i bambini morti e 386 quelli rimasti feriti in Ucraina dall’inizio della guerra. Lo riporta l’ufficio del Procuratore generale ucraino nel suo bollettino. Le regioni più colpite sono quelle di Donetsk e Kiev

06h45 Ucraina: funzionario Donetsk, sfollata tre quarti della popolazione

– Quasi tre quarti della popolazione ha lasciato il territorio controllato della regione di Donetsk. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko che ha spiegato come la popolazione della regione, che in precedenza era di 1.670.000, sia stata ridotta a 430.000 dall’inizio dell’invasione della Russia.

A Kramatorsk, la città più grande della regione dopo Mariupol – ha detto Kyrylenko – rimangono solo 40mila persone su una popolazione di 200mila abitanti. Lo riporta ‘The Kyiv Independent’.

06h35 Zelensky, Russia prepara falso referendum a Kherson

Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che la Russia sta preparando uno “pseudo-referendum” nelle parti occupate degli oblast di Kherson e Mykolaiv per poi proclamarle “repubbliche”, come accaduto – riferisce – nella zona del Donbass occupata dalla Russia nel 2014. Il presidente ha quindi chiesto ai residenti delle zone occupate di non fornire i propri dati personali.

02h26 Missili Russia su isola di Khortytsia a Zaporizhzhia

Ieri la Russia ha lanciato missili sull’isola di Khortytsia, a Zaporizhzhia. Lo riporta Oleksandr Starukh, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, su Telegram. Otto persone sono rimaste ferite.

01h03 Zelensky a Fmi, servono 7 mld al mese per compensare perdite guerra

L’Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per compensare le perdite economiche della guerra. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto con un video nel corso del forum dell’Fmi e della Banca Mondiale dedicato al conflitto.

Nel suo intervento, Zelenksy ha ribadito che ogni Paese dovrebbe rompere tutte le relazioni con la Russia e che Mosca dovrebbe essere “immediatamente” esclusa da tutte le istituzioni finanziarie internazionali, compresi l’FMI e la Banca mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata