L'annuncio del presidente ucraino in un videomessaggio: "Potremo salvare la vita a migliaia di persone"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un video messaggio diffuso nella notte che sono arrivate a Kiev le armi richieste agli alleati. Nel video, Zelensky ha ringraziato i partner dell’Ucraina che hanno “finalmente ascoltato” le richieste sottolineando che “è stato dato esattamente quello che chiedevamo”. “Sappiamo per certo che con queste armi potremo salvare la vita di migliaia di persone. E saremo in grado di mostrare agli occupanti che si avvicina il giorno in cui saranno costretti a lasciare l’Ucraina”, ha detto Zelensky.

