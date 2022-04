Il presidente degli Usa alla Casa Bianca: "Putin non riuscirà ad occupare lo stato"

“Oggi aggiungo 800 milioni di dollari in attrezzature per la lotta nella regione del Donbass”, che comprendono “artiglieria pesante, 14mila munizioni supplementari, e anche droni tattici”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. Putin “non avrà mai successo nel dominare o occupare l’Ucraina, questo non succederà”, ha aggiunto Biden.

