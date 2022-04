Si rinnova la tradizione del "Birkat Cohanim"

(LaPresse) – Migliaia di fedeli ebrei si sono riuniti al Muro del Pianto di Gerusalemme per la tradizionale preghiera di benedizione, il “Birkat Cohanim”, o benedizione di Cohen, un rituale che risale a oltre 2.500 anni fa, quando il Tempio di Re Salomone sorgeva nello stesso sito. La benedizione è eseguita da ebrei maschi discendenti dalla casta sacerdotale: tre volte l’anno giungono al Muro del Pianto per benedire il popolo ebraico. Gli uomini si coprono con scialli di preghiera e leggono la Torah come parte del rituale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata