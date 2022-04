Il ministro degli Esteri: "Città in una situazione disperata, offensiva russa è atroce"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha parlato della situazione di Mariupol durante una conferenza stampa con il suo omolgo irlandese. “L’Ucraina ha bisogno di più armi in pochi giorni, e non settimane, per rompere l’assedio di Mariupol”, ha detto riferendosi alla città portuale nel sud del Paese. “La situazione è disperata, ci sono stati attacchi devastanti dall’inizio della guerra e se non arrivano le armi necessarie le atrocità dell’offensiva russa continueranno. Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere i civili e i difensori di Mariupol”, ha concluso il ministro di Kiev.

