Il presidente Usa in Iowa: "Lasceremo decidere agli avvocati ma è orribile quello che i russi hanno fatto"

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito la sua valutazione secondo cui la Russia ha commesso un genocidio in Ucraina. “L’ho chiamato genocidio perché è diventato sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l’idea di essere ucraini”, ha detto ai giornalisti che gli chiedevano delle sue precendenti affermazioni durante un evento pubblico in Iowa. “E le prove stanno aumentando, è diverso da come era la scorsa settimana, più prove stanno venendo fuori”, ha continuato il capo della Casa Bianca dall’aeroporto di Des Moines, prima di salire sull’Air Force One che lo ha riportato a Washington. “Lasceremo che gli avvocati decidano a livello internazionale come qualificarlo, ma sicuramente a me sembra questo”, ha aggiunto Biden.

