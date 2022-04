Il presidente ucraino propone alla Russia uno scambio di prigionieri dopo l'arresto del leader filorusso Medvedchuck

E’ iniziato il 49esimo giorno di guerra in Ucraina e arriva il duro attacco di Joe Biden a Vladimir Putin. Per il presidente Usa sta commettendo un genocidio: “Saranno gli avvocati a stabilirlo a livello internazionale ma per me è questo quello che sta facendo in Ucraina”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. L’intelligence ucraina intanto ha arrestato il leader dell’opposizione filorussa ucraina Viktor Medvedchuk e il presidente Zelensky propone alla Russia uno scambio di prigionieri.

8h22 Opcw, preoccupano notizie su uso armi chimiche a Mariupol

L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha espresso preoccupazione per le notizie secondo cui a Mariupol sarebbero state utilizzate armi chimiche. “Il segretariato tecnico dell’Opcw sta monitorando da vicino la situazione in Ucraina” ed “è preoccupato per il recente rapporto non confermato sull’uso di armi chimiche a Mariupol, che è stato riportato dai media nelle ultime 24 ore”, ha affermato l’organizzazione, sottolineando che la notizia “segue quelle pubblicate dai media nelle ultime settimane di bombardamenti mirati a impianti chimici situati in Ucraina, insieme alle accuse mosse da entrambe le parti sul possibile uso improprio di sostanze chimiche tossiche”.

7h38 almeno 20 giornalisti uccisi da inizio guerra

Almeno 20 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio. Lo ha riferito l’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina, citata da Bbc, precisando che si tratta delle morti confermate dall’ufficio del procuratore generale.

7h09 presidente Lituania in viaggio verso Kiev

Il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, sta andando a Kiev per dare un “forte messaggio di sostegno politico” e di “assistenza militare”. “La Lituania continuerà a sostenere la lotta dell’Ucraina per la sua sovranità e libertà”, ha scritto il presidente su Twitter.

6h02 media, Usa invieranno altri 700mln dollari in aiuti militari

Gli Stati Uniti annunceranno l’invio di altri 700 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina. Lo riporta la Cnn che cita due fonti informate. La misura porterebbe a oltre 3 miliardi di dollari il totale degli aiuti dati a Kiev dall’amministrazione di Joe Biden.

1h57 Zelensky loda Biden per aver parlato di genocidio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per aver usato la parola ‘genocidio’ nel descrivere l’invasione russa dell’Ucraina. “Parole vere di un vero leader”, ha twittato Zelensky. “Chiamare le cose con il loro nome è essenziale per resistere al male. Siamo grati per l’assistenza degli Stati Uniti fornita finora e abbiamo urgente bisogno di armi più pesanti per prevenire ulteriori atrocità russe”, ha aggiunto.

1h01 Biden ribadisce, Putin sta commettendo un genocidio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito la sua valutazione secondo cui la Russia ha commesso un genocidio in Ucraina. “L’ho chiamato genocidio perché è diventato sempre più chiaro che Putin sta cancellando l’idea di essere ucraini”, ha detto ai giornalisti che gli chiedevano delle sue precendenti affermazioni. “E le prove stanno aumentando, è diverso da come era la scorsa settimana, più prove stanno venendo fuori”, ha continuato. “Lasceremo che gli avvocati decidano a livello internazionale come qualificarlo, ma sicuramente a me sembra questo”, ha aggiunto Biden.

00h20 Zelensky propone scambio a Russia, Medvedchuck per nostri soldati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver annunciato l’arresto dell’oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, ha proposto alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. “Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest’uomo” con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

