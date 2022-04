La commissaria Keechant Sewell: "Nessun ferito in pericolo di vita"

(LaPresse) – A New York le autorità hanno tenuto un punto stampa dopo la sparatoria nella metropolitana a Brooklyn nella quale sono rimaste ferite 16 persone. “Non si indaga per terrorismo al momento” ha detto la commissaria della NYPD Keechant Sewell che ha parlato invece di “azione violenta”, rassicurando sul fatto che nessuno dei feriti è in pericolo di vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata