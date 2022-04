Anche il Regno Unito ha deciso nuove misure contro Mosca, mentre il quinto pacchetto di sanzioni Ue sarà ufficializzato giovedì

Gli Stati Uniti, in coordinamento con gli alleati occidentali, hanno adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, come strumento di ulteriore pressione su Mosca e dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo sulle atrocità commesse a Bucha. Anche il Regno Unito ha deciso nuove misure contro Mosca, mentre il quinto pacchetto di sanzioni Ue sarà ufficializzato giovedì.

SANZIONI ALLE FIGLIE DI PUTIN E ALLA FAMIGLIA DI LAVROV

Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, figlie adulte del presidente russo Vladimir Putin, saranno colpite dal nuovo pacchetto di sanzioni dell’amministrazione Biden. Oltre a loro, le misure riguarderanno anche il primo ministro Mikhail Mishustin, la moglie e i figli del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, e membri del Consiglio di sicurezza russo, tra cui Dmitry Medvedev, ex presidente e primo ministro. Le sanzioni tagliano fuori dal sistema finanziario statunitense tutti i familiari stretti di Putin e congelano tutti i beni che detengono negli Stati Uniti.

COLPO A SBERBANK E ALFA BANK

Finiscono nel mirino alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie russe, Sberbank e Alfa Bank. “Come tutti sapete, abbiamo cercato di causare un’interruzione finanziaria impedendo alle maggiori banche russe e alla sua Banca centrale di fare affari con gli Stati Uniti e congelando tutte le sue attività legate al sistema finanziario statunitense o ai nostri alleati. E oggi stiamo bruscamente intensificando il colpo finanziario imponendo sanzioni di blocco totale contro la più grande istituzione finanziaria russa, Sberbank, e la sua più grande banca privata, Alfa Bank”, ha annunciato un rappresentante di alto rango dell’amministrazione americana.

VIETATI NUOVI INVESTIMENTI IN RUSSIA

“Oggi, in coordinamento con G7 e Ue, annunciamo il divieto di nuovi investimenti nella Federazione russa”. Lo ha annunciato un funzionario Usa, spiegando che il relativo decreto sarà firmato dal presidente Joe Biden.

NUOVE SANZIONI GB, STOP A CARBONE E PETROLIO RUSSI ENTRO L’ANNO

Anche il Regno Unito, in coordinamento con gli Stati Uniti e gli alleati, congelerà i beni di Sberbank, vietando tutti i nuovi investimenti verso la Russia e impegnandosi a porre fine a tutte le importazioni di carbone e petrolio russi entro la fine dell’anno. Le importazioni di prodotti siderurgici russi saranno vietate e altri otto oligarchi saranno sanzionati. Si tratta “delle nostre sanzioni più dure finora”, ha detto la ministra degli Esteri Liz Truss.

