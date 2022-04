Un raid dei russi ha completamente distrutto un edificio governativo

(LaPresse) I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti all’interno di un edificio governativo di Mykolaiv che è stato parzialmente distrutto in seguito a un bombardamento dei russi martedì 29 marzo. I servizi di emergenza ucraini hanno dichiarato che il numero dei morti è salito a 33, dopo che i soccorritori hanno continuato a estrarre i corpi dalle macerie. Secondo le informazioni ufficiali, 34 persone sono rimaste ferite. Nonostante la ripresa dei colloqui tra Ucraina e Russia in videoconferenza, sembra che non ci sia molta fiducia che le due parti possano risolvere il conflitto in tempi brevi. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le condizioni non sono ancora “mature” per un cessate il fuoco e che non è pronto per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata