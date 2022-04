Ritorna il pellegrinaggio islamico nella città e a Medina dopo lo stop per il Covid

(LaPresse) – I fedeli sono tornati a pregare alla Mecca per il mese sacro del Ramadan, quando osservano il digiuno dall’alba al tramonto. Da sabato 2 aprile a lunedì 2 maggio i quasi 2 miliardi di musulmani di tutto il mondo celebrano la ricorrenza. Quest’anno via libera ritorno dei fedeli per il pellegrinaggio alla Mecca e Medina dopo due anni di stop per il Covid-19. L’Arabia Saudita ha infatti revocato la maggior parte delle restrizioni appena prima del mese sacro del digiuno, dedicato alla preghiera. Il Ramadan è uno dei cinque pilastri dell’Islam ed è considerato uno dei doveri di ogni fedele.

