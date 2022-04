Il Pontefice ha viaggiato a bordo di un Airbus A320 di ITA Airways dedicato a Gigi Riva

(LaPresse) – Papa Francesco è volato a Malta. La partenza del pontefice è avvenuta dall’aeroporto di Roma Fiumicino a bordo di un Airbus A320 DI ITA Airways dedicato a Gigi Riva.La visita sull’isola punta ad attirare l’attenzione sulla sfida della migrazione per l’Europa, una sfida che si è fatta ancora più forte dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È probabile che Francesco incoraggerà l’Europa ad accogliere i rifugiati ucraini invitando al tempo stesso i Paesi a estendere la stessa accoglienza ai migranti che arrivano dalla Libia e da altri Paesi. Per salire a bordo dell’aereo il pontefice ha usato un ascensore anziché le scale, segno che il dolore alle ginocchia lo disturba. È la prima volta che il Papa usa l’ascensore in questa occasione.

