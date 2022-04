Il Commissario: "Ue non partecipa a guerra, sostiene aggredito e isola aggressore"

(LaPresse) – “La Commissione è chiamata a esprimere un’opionione, il percorso non si risolve in settimane, ma l’Ucraina con i valori che ha difesi e il sacrificio che ha sofferto, si è guadagnata a pieno titolo partecipazione alla famiglia europea”. Così Paolo Gentiloni Commissario Europeo alla Economia alla 33sima edizione Workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato da The European House – Ambrosetti, a Cernobbio, in un punto stampa”L’Ue non partecipa alla guerra, sostiene l’aggredito e isola l’aggressore” ha aggiunto Gentiloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata