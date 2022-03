Il presidente nel nuovo messaggio sui social: "Non intendiamo allentare gli sforzi militari"

(LaPresse) – I segnali dei negoziati in Turchia sono “positivi”, ma l’Ucraina non “intende allentare” i suoi sforzi militari. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su Telegram. “Possiamo dire che i segnali che stiamo sentendo nelle trattative sono positivi, ma non mettono a tacere le esplosioni o i proiettili russi”, ha spiegato.

