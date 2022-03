Spiragli di pace dopo i colloqui che si sono tenuti a Istanbul. Zelensky: "Segnali positivi ma non mettono a tacere le bombe di Mosca"

Spiragli di pace dopo i colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul. Nel paese si combatte ancora anche se Mosca ha annunciato la riduzione delle attività militari a Kiev, un riposizionamento delle truppe confermato anche dal Pentagono che però sottolinea: “La capitale ucraina è ancora minacciata”. Dai negoziati segnali positivi, ha riconosciuto anche il presidente ucraino Zelensky, “ma non mettono a tacere le armi russe”, ha detto in un video su Telegram. Usa scettici sui negoziati.

8h43 Gb: “Focus Russia sull’est è tacita ammissione di difficoltà avanzamento”

La dichiarata attenzione della Russia per le regioni separatiste nell’Ucraina orientale “è probabilmente una tacita ammissione del fatto che è in difficoltà nel sostenere più di un significativo asse di avanzamento”. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa britannico, nella valutazione quotidiana della guerra in Ucraina, affermando che le unità russe che hanno subito pesanti perdite siano state costrette a tornare in Bielorussia e in Russia per riorganizzarsi e rifornirsi. Ciò sta esercitando ulteriore pressione sulla logistica già problematica della Russia e dimostra le difficoltà che Mosca incontra nel riorganizzare le proprie unità nelle aree avanzate all’interno dell’Ucraina. È tuttavia, ha aggiunto il ministro, che il cambiamento comporti sollievo per i civili nelle città bombardate, mentre si prevede che Mosca continuerà a compensare le ridotte manovre a terra con attacchi di artiglieria e missilistici.

7h40 Autorità Luhansk: “Russi bombardano Lysychansk, morti e feriti”

Le autorità di Luhansk hanno dichiarato che le forze russe hanno bombardato zone residenziali di Lysychansk, in Ucraina, causando un numero non precisato di morti e feriti. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Sergey Gaidai, ha scritto su Facebook che “il nemico ha usato armi pesanti nei quartieri residenziali di uno dei distretti di Lysychansk. Una significativa quantità di palazzi distrutti. Informazioni relative al numero di morti e feriti in corso di valutazione”, “i soccorritori stanno cercando di recuperare di salvare i vivi”.

6h43 Usa a cittadini in Russia: “Rischio siate trattenuti”

Gli Stati Uniti hanno emesso una nuova allerta di viaggio relativa alla Russia, segnalando ai cittadini statunitensi che le autorità del Paese potrebbero “individuarli trattenerli”. L’avviso del dipartimento di Stato ripete agli statunitensi di non recarsi in Russia o di andarsene “immediatamente”, avvertendo sull'”applicazione arbitraria della legge locale”. Afferma inoltre che ci sono state ripetute segnalazioni di cittadini statunitensi “individuati e detenuti dall’esercito russo” mentre si trovano in Ucraina o stavano fuggendo via terra attraverso il territorio occupato dalla Russia

6h28 Russia bombarda e blocca navi con merci alimentari

“La Russia ha bombardato almeno tre navi civili che trasportano merci dai porti del mar Nero al resto del mondo, inclusa una noleggiata da una società agroalimentare”, “la marina russa sta bloccando l’accesso ai porti ucraini, sostanzialmente tagliando le esportazioni di grano”. Lo ha dichiarato la vice segretaria di Stato statunitense, Wendy Sherman, aggiungendo che, “secondo quanto riferito, (i russi, ndr) stanno impedendo a circa 94 navi che trasportano cibo per il mercato mondiale di raggiungere il mar Mediterraneo”, mentre molte compagnie di navigazione stanno esitando a inviare navi nel mar Nero, anche nei porti russi.

6h11 Esercito Kiev: “Annuncio di ritiro russo mira a fuorviare”

“Ci sono indicazioni che le forze russe si stiano riorganizzando per concentrare i loro sforzi sull’Ucraina orientale”, “allo stesso tempo il cosiddetto ‘ritiro delle truppe’ è molto probabilmente una rotazione di singole unità e mira a fuorviare la leadership militare Ucraina”, creando l’idea sbagliata che i russi abbiano deciso di non cercare di accerchiare Kiev. Così lo stato maggiore ucraino a proposito dell’annunciata riduzione dell’attività militare da parte di Mosca.

1h06 A nord-ovest di Kiev ancora bombardamenti

A Kiev si sente ancora il rumore di bombardamenti provenienti dai campi di battaglia a nord-ovest della città, nonostante l’annuncio da parte di Mosca di una riduzione delle operazioni militari intorno alla capitale Ucraina. Lo riferisce il corrispondente della Bbc, aggiungendo di non capire se gli spari vengono dalle forze ucraine o russe. In precedenza anche la Cnn ha parlato di forti colpi di artiglieria e razzi a Kiev.

