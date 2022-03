Gli spari in due luoghi diversi, neutralizzato il responsabile

(LaPresse) – Cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria a Bnei Brak, vicino a Tel Aviv, in almeno due luoghi diversi. Un’altra persona è in gravi condizioni. Lo riferiscono i media locali. L’aggressore era alla guida di una motocicletta ed è stato neutralizzato.

