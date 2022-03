Le fiamme alimentate da venti secchi e dal caldo record per il periodo

Resta molto alta l’emergenza incendi nel Texas. In fiamme almeno 70 km quadrati di territorio a causa di tre roghi separati partiti da Fort Hood che poi si sono uniti in un unico grande incendio. Terrorizzati i residenti del comune di Flat che hanno dato vita a un’evacuazione volontaria andando contro le indicazioni delle autorità. Le fiamme alimentate dal caldo record, per il periodo, e da venti secchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata