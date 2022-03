Attacchi russi su diverse città ucraine, colpite la capitale Kiev, Leopoli e un laboratorio nucleare a Kharkiv. Ucciso un generale russo

Il 32° giorno di guerra in Ucraina si apre con l’appello del presidente Volodymyr Zelensky all’Occidente. “Abbiamo bisogno di armi. Senza carri e aerei non salveremo Mariupol”, ha detto il leader ucraino che ha poi aggiunto “se non ricevermo aerei militari, la Russia potrebbe minacciare i Paesi vicini”. Nella notte nuove bombe sulla capitale Kiev, almeno quattro i feriti, tra cui un bambino. Raid anche su Leopoli mentre è stata completamente distrutta Chernihiv. Colpito il centro di ricerca nucleare a Kharkiv. A Kherson ucciso un altro generale russo, sarebbe il settimo secondo alcune fonti. Timori dell’Aiea che avverte: “Preoccupati per i lavoratori di Chernobyl”. Ieri lo schiaffo di Biden a Putin. Da Varsavia, il presidente americano ha duramente attaccato il leader russo definendolo un “macellaio e un dittatore” che “non può restare al potere”. La Casa Bianca ha poi tentato di correggere il tiro, precisando che “il Presidente non stava parlando di un cambio di regime in Russia”. Immediata replica del Cremlino: “Gli insulti del presidente americano restringono ulteriormente le opportunità di ricucire i rapporti tra Russia e Usa, non decide lui chi governa a Mosca”

11h10 – Visco: Assetto economico internazionale a rischio

L’invasione russa dell’Ucraina ha conseguenze per “l’assetto economico internazionale” e lo mette “a rischio”. Lo ha dichiarato Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, nel suo intervento a ‘Economia e Società alla Nuvola – Disuguaglianze e democrazia. Quale futuro per un capitalismo democratico?’, organizzato dalla casa editrice Il Mulino ed Eur Culture per Roma.

10h52 – Squadra Intersos a Odessa per consegnare kit Oms

“Un team di Intersos ha raggiunto Odessa per consegnare i trauma kit donati dall’Oms al Dipartimento Regionale della salute. Ampliamo le attività per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione in Ucraina e supportare il sistema sanitario in crescente sofferenza”. Lo comunica su Twitter la ong italiana Intersos.

Ieri la stessa ong aveva comunicato che “dopo Leopoli siamo operativi anche a Vinnytsia, in Ucraina. Abbiamo portato i primi kit con farmaci e prodotti per l’igiene alle persone che sono arrivate qui in fuga dai bombardamenti intensi che stanno colpendo le zone più centrali del paese”.

10h43 – Marina Ovsyannikova ospite a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha manifestato la sua contrarietà all’invasione dell’Ucraina ed alle bugie della propaganda russa esponendo un cartello in diretta durante l’edizione serale del telegiornale di Canale Uno e che rischia una pena di 15 anni di carcere, sarà ospite di Fabio Fazio questa sera a che tempo che fa su Rai3. A darne notizia è lo stesso Fazio con un Tweet. Che tempo che fa sarà in diretta su Rai3 questa sera dalle ore 20.

10h16 – WP, su Putin Biden ha parlato a braccio, Casa Bianca sorpresa

La dichiarazione di Joe Biden da Varsavia su Vladimir Putin – cioè quella in cui ha detto che “per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere” – è stata “improvvisata” e si è trattato di una dichiarazione “fuori copione” giunta al termine del suo discorso di circa 30 minuti, come se il presidente Usa sia stato “preso dalla forza della sua retorica” e abbia “cavalcato l’onda della sua orazione con una dichiarazione di nove parole che i suoi collaboratori non avrebbero voluto pronunciasse”. È quanto scrive il Washington Post (WP), che citando fonti informate aggiunge che le parole di Biden hanno “colto di sorpresa i collaboratori, che sapevano che non erano incluse nelle dichiarazioni che erano state preparate”.

“Nei minuti successivi al discorso, funzionari dell’amministrazione Biden – che da tempo si sono impegnati per non chiedere un cambio di regime in Russia – si sono affrettati a chiarire i commenti di Biden”, scrive ancora il Washington Post. La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione in cui provava a chiarire così: “Il punto per il presidente era che a Putin non può essere consentito di esercitare il potere sui suoi vicini o sulla regione” ma “non discuteva del potere di Putin in Russia o di un cambio di regime”.

10h01 – Partito convoglio umanitario della Guardia nazionale ambientale

È partito da Polla, in provincia di Salerno, il convoglio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina organizzato dalla Guardia Nazionale Amblentale, l’associazione volontaristica che con alcuni tir arriverà a Leopoli. Lo riferisce in una nota la Presidenza dell’associazione presieduta da Alberto Raggi. La missione umanitaria è coordinata dal responsabile del distaccamento di Buccino, Nikolas Valitutto che ha curato l’organizzazione portando con se generi di prima necessità per dare un sostegno alla popolazione della cittadina ucraina al confine con la Polonia che da giorni è oggetto di attacchi aerei e missilistici.

“Un gesto così bello, grazie allo spirito di questi ragazzi, è stato possibile. Ringrazio le tante aziende che hanno aderito per donare prodotti, i cittadini di San Gregorio Magno e tante persone in vari paesi, ringrazio il presidente e Dirigente generale superiore Alberto Raggi che da subito si è reso disponibile a tale progetto e chi in prima linea è andato per fare del bene che è la cosa più nobile e importante che una persona possa fare, mi riferisco a Nikolas Valitutto”, ha commentato il Dirigente interregionale Centro-Sud, Antonio D’Acunto che con i vari membri dello staff sta coordinando le operazioni. La Guardia Nazionale Ambientale è una associazione riconosciuta dal ministero dell’Ambiente ed è composta da 5 mila volontari effettivi e 12 mila simpatizzanti ed opera in tutta Italia. La sede nazionale è a Terni con distaccamenti nelle maggiori città italiane.

9h25 – Kiev, russi hanno usato bombe a grappolo in regione Donetsk

Il ministero dell’Interno dell’Ucraina accusa le truppe russe di avere usato bombe a grappolo nella regione di Donetsk, nella zona residenziale di Krasnohorivka. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Unian, aggiungendo che la polizia ha invitato i residenti a fare attenzione e non avvicinarsi alle munizioni.

9h10 – 139 bambini uccisi dall’inizio dell’invasione

Sono 139 i bambini uccisi e più di 205 i feriti dal 24 febbraio, quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo l’ufficio del procuratore generale della Procura dei minori, citato dal ‘Kyiv Independent’, la maggior parte delle vittime infantili si è verificata negli oblast di Kyiv, Donetsk, Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Zhytomyr e Sumy.

8h57 – Intelligence Gb, campo di battaglia a Nord statico

Il campo di battaglia in tutta l’Ucraina settentrionale rimane in gran parte statico, con contrattacchi locali ucraini che ostacolano i tentativi russi di riorganizzare le loro forze. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico in un tweet di aggiornamento del rapporto di intelligence.

8h55 – Intelligence Gb, russi cercano di accerchiare truppe a est

The battlefield across northern Ukraine remains largely static with local Ukrainian counterattacks hampering Russian attempts to reorganise their forces. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 27, 2022

Le forze russe sembrano concentrare i loro sforzi per tentare l’accerchiamento delle forze ucraine direttamente di fronte alle regioni separatiste nell’est del paese, avanzando dalla direzione di Kharkiv nel nord e Mariupol nel sud. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico in un tweet di aggiornamento del rapporto di intelligence.

7h37 – Kiev, Mosca ha trasferito 40mila persone in Russia

Gli invasori russi hanno evacuato circa 40.000 ucraini dalle zone di guerra in Ucraina. Sono stati trasferiti in profondità nei territori occupati o direttamente in Russia. Lo ha annunciato il ministro della reintegrazione dei territori occupati Iryna Vereshchuk, secondo quanto riferisce ‘Ukrinform’.

“La Russia sta creando una ‘realtà umanitaria’ alternativa e sta cercando di spianare le sue cosiddette ‘rotte di evacuazione’ per i residenti di Mariupol in Russia. Ci si aspetta che la maggior parte dei cittadini non voglia ‘scappare’ sul territorio dell’aggressore. Di conseguenza, le truppe russe stanno portando con la forza i civili in profondità nei territori occupati o nella Russia stessa. Stiamo già parlando di decine di migliaia di ucraini trasferiti con la forza in questo modo”, ha detto Vereshchuk. “Stiamo costantemente e fortemente segnalando alla comunità internazionale e alle istituzioni che questi ‘corridoi’ russi sono illegali e incompatibili con noi. Tanto più che dall’altra parte – sia vicino a Donetsk che a Luhansk – i migranti forzati sono ammessi attraverso speciali campi di filtrazione, in violazione della Convenzione di Ginevra. Ma per qualche ragione, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha persino deciso di aprire un ufficio di rappresentanza a Rostov-on-Don per lavorare con gli ucraini deportati in Russia con la forza. Pertanto, chiediamo che faciliti il ritorno di tali nostri cittadini”, ha sottolineato Vereshchuk.

7h17 – Ucraina: ministro Energia, russi non cercano stop né compromesso

“Non sono un militare, ma da abitante di Kiev noto che i bombardamenti contro la nostra città non sono affatto terminati. Oltretutto, nelle ultime ore sono caduti nuovi missili su Leopoli, che sta nel settore occidentale. Questo per dire che non credo ad una parola dei russi, in genere fanno tutto l’opposto di quanto annunciano. Qui a Kiev si sono fermati soltanto per il fatto che le nostre forze militari hanno avuto il sopravvento. Non c’è alcuna volontà di compromesso da parte loro, se potessero ci conquisterebbero totalmente per poi governare con il pugno di ferro. E tutto questo mi fa capire quanto sia complicato ogni tipo di negoziato con Putin”. Lo dice German Galushchenko, ministro dell’Energia ucraino, in una intervista al ‘Corriere della Sera’.

A una domanda sulle centrali nucleari, Galushchenko risponde che “sono una preoccupazione costante, non ho dormito notti intere con l’incubo del disastro nucleare. I russi hanno occupato quella di Zaporizhzhia, che è la centrale più grande d’Europa, e i resti di Chernobyl. Per fortuna entrambi gli impianti sono ancora in mano ai nostri tecnici, ma i carri armati russi hanno sparato contro gli impianti, potevano causare un disastro terribile per tutti, compresi voi in Europa occidentale”.

