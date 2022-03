La città è un obiettivo strategico per le forze di Mosca per arrivare a Odessa

(LaPresse) – Mykolaiv continua a venire presa di mira dagli attacchi russi ma resiste nonostante i pesanti bombardamenti. La città è un obiettivo strategico per le forze di Mosca per arrivare a Odessa. Le bombe e i missili russi hanno pesantemente danneggiato strutture ospedaliere, come l’Ospedale psichiatrico attaccato lunedì, e abitazioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha definito Mykolaiv una “città eroica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata