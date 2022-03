Decine di minori ucraini coi loro tutori in volo verso Londra

(LaPresse) Circa cinquanta orfani ucraini, accompagnati dai loro tutori, sono partiti dall’aeroporto di Varsavia, in Polonia, diretti in Gran Bretagna, dove hanno trovato rifugio in seguito all’invasione russa. Si tratta di minori provenienti da alcuni istituti della città di Dnipro, che sarebbero dovuti partire per Londra lunedì scorso, grazie all’intervento dell’associazione benefica scozzese Dnipro Kids, fondata nel 2005 dai tifosi di una squadra di calcio di Edinburgo. La partenza era però slittata per via di alcuni ritardi nell’invio di documenti dall’Ucraina.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata