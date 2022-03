Il presidente ucraino ha ringraziato in giapponese i membri dell'Aula

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato ai membri del parlamento giapponese, esortando a continuare gli sforzi per imporre sanzioni alla Russia durante un discorso virtuale visto a Tokyo. Zelenskyy è stato il primo leader a rivolgersi virtualmente ai legislatori giapponesi in Parlamento e ha ringraziato il Giappone per il loro sostegno dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Anche il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha seguito il discorso. Al termine del discorso del presidente ucraino, i membri del parlamento gli hanno rivolto una standing ovation.

