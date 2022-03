Il dispositivo è danneggiato: ancora mistero sulle cause del disastro che ha provocato la morte di 132 persone

(LaPresse) È stata ritrovata una delle due scatole nere del Boeing precipitato lunedì 21 marzo nella contea di Teng, nella prefettura di Wuzhou, in Cina, causando la morte di 132 persone. Lo ha reso noto un funzionario dell’aviazione cinese. La scatola nera è stata trovata in condizioni gravemente danneggiate. Il dispositivo è così danneggiato che gli investigatori non sono stati in grado di dire se si tratta del registratore dei dati di volo o del registratore vocale della cabina di pilotaggio. Il recupero delle scatole nere è considerato la chiave per capire cosa abbia causato l’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata