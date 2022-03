Non ci sono superstiti tra i 132 passeggeri ma le ricerche continuano

(LaPresse) – Non c’è alcun sopravvissuto all’incidente aereo avvenuto lunedì nella zona del Guangxi, sud della Cina.”Il relitto dell’aereo è stato trovato sulla scena, ma fino ad ora nessuno di quelli a bordo dell’aereo con il quale si era perso il contatto è stato trovato”, ha riferito l’emittente statale CCTV, più di 18 ore dopo lo schianto del volo MU5735 della compagnia aerea China Eastern. I parenti dei 132 passeggeri si sono ritrovati all’aeroporto di Guangzhou in attesa di notizie dei familiari. Ancora da chiarire le cause del disastro del Boeing partito da Kunming e diretto a Guangzhou. Nell’area continuano le ricerche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata