Perdita di ammoniaca in impianto chimico di Sumy. La Svizzera pronta a ospitare i colloqui di pace. La Cina nega di aver inviato armi a Mosca. In giornata telefonata Biden-Draghi-Macron-Scholz-Johnson. Il presidente degli Usa andrà in Polonia

IN AGGIORNAMENTO

Ventiseiesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi dovrebbero riprendere i negoziati tra la delegazione di Kiev e quella di Mosca, ma nel frattempo proseguono gli attacchi e i bombardamenti sulle città ucraine. Un centro commerciale è stato colpito a Kiev, causando la morte di almeno otto persone. Le truppe russe hanno intimato agli abitanti rimasti a Mariupol di arrendersi, ma l’ultimatum è stato respinto. Una perdita di ammoniaca in un impianto chimico nella città di Sumy, nell’Ucraina orientale, ha contaminato un’area con un raggio di oltre 2,5 chilometri.

07h48 Regno Unito, armate Russia ancora bloccate alle porte di Kiev

Il ministero della Difesa del Regno Unito afferma che Kiev, la capitale dell’Ucraina, rimane la priorità della Russia e si aspettano nuovi attacchi nelle prossime settimane. Nell’ultimo aggiornamento mattutino, il ministero britannico rivela che i pesanti combattimenti sono continuati a nord della capitale, ma i progressi della Russia da quella direzione si sono bloccati. “Nonostante la continua mancanza di progressi, Kiev rimane il principale obiettivo militare della Russia ed è probabile che dia la priorità al tentativo di circondare la città nelle prossime settimane”, si legge sulla BBC.

07h44 Russia lancia 2 missili contro base di addestramento a Rivne

La Russia avrebbe lanciato due missili contro un campo di addestramento militare a Rivne, nell’Ucraina occidentale. Lo ha affermato Vitaliy Koval, il capo dell’amministrazione regionale, in una dichiarazione video in cui ha spiegato che gli attacchi sono avvenuti nelle prime ore di questa mattina.

07h35 Governatore Zaporizhzhia, Russia sequestra navi cariche di grano

I russi hanno sequestrato cinque navi ucraine cariche di grano dal porto di Berdyansk. Oleksandr Starukh, governatore di Zaporizhzhia Oblast, ha dichiarato al Kyiv Independent che le navi sequestrate trasportavano decine di migliaia di tonnellate di grano. Testimoni oculari affermano che le navi sono state sequestrate da rimorchiatori russi.

07h31 In Bielorussia guerriglieri danneggiano attrezzature russe

I ‘guerriglieri’ bielorussi tentano di impedire alla Bielorussia di invadere l’Ucraina. Franak Vyachorka, consigliere senior del leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsihanouskaya e uno dei leader di un’ala giovanile del Fronte popolare bielorusso, ha scritto su Twitter che guerriglieri hanno danneggiato le attrezzature russe, distrutto le ferrovie e distribuito volantini alle truppe bielorusse mentre cercavano di prevenire la partecipazione dell’esercito bielorusso all’invasione dell’Ucraina.

07h16 Zelensky evoca Olocausto in discorso a parlamento Israele

Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha invitato Israele a prendere una posizione più forte contro la Russia mentre ha paragonato l’invasione del suo paese alle atrocità commesse dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. In un discorso pronunciato domenica tramite Zoom ai membri del parlamento israeliano, Zelensky ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di cercare di attuare una “soluzione finale” contro l’Ucraina. Zelensky ha anche osservato che un attacco missilistico russo ha recentemente colpito Babi Yar in Ucraina, dove oltre 30.000 ebrei furono massacrati dai nazisti in due giorni nel 1941. Il sito è ora il principale memoriale dell’Olocausto dell’Ucraina. “Sapete cosa significa questo luogo, dove sono sepolte le vittime dell’Olocausto”, ha detto. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett è emerso come un mediatore chiave tra Russia e Ucraina, in parte perché Israele ha buone relazioni con entrambe le parti. Zelenskyy, che è ebreo, ha esortato Israele a seguire le mosse dei paesi occidentali per imporre sanzioni alla Russia e fornire armi all’Ucraina.

06h39 Cina nega di aver inviato armi alla Russia

L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha negato che la Cina abbia inviato armi e munizioni per sostenere la guerra della Russia in Ucraina e ha ribadito in un’intervista alla CBS che Pechino avrebbe “fatto di tutto per attenuare la crisi”. Qin Gang – si legge sul Guardian – ha affermato che le indicazioni secondo cui Pechino potrebbe fornire assistenza militare alla Russia sono “disinformazione” e che la Cina sta inviando aiuti umanitari per aiutare le persone colpite dal conflitto.

06h20 Mariupol rifiuta di arrendersi di fronte ad attacco Russia

Mentre continua il bombardamento della città assediata di Mariupol, la Russia ha chiesto agli ucraini di deporre le armi e di alzare bandiere bianche lunedì in cambio di un passaggio sicuro fuori città. L’Ucraina ha rifiutato con rabbia l’offerta, arrivata poche ore dopo che i funzionari hanno affermato che le forze russe avevano bombardato una scuola d’arte che ospitava circa 400 persone. Gli analisti militari occidentali sostengono che anche se la città viene presa, le truppe che combattono per il controllo potrebbero essere troppo esigue per garantire la copertura di altri fronti. Tre settimane dopo l’invasione, molti vedono il conflitto trasformarsi in una guerra di logoramento, con le forze russe impantanate che lanciano razzi a lungo raggio mentre le forze ucraine effettuano attacchi mordi e fuggi. Gli analisti avvertono che una situazione di stallo potrebbe essere ancora più letale. “Non si può parlare di resa e di deposizione delle armi”, ha detto il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk alla testata giornalistica ucraina Pravda. “Abbiamo già informato la parte russa di questo”, ha aggiunto. Anche il sindaco di Mariupol Piotr Andryushchenko ha rifiutato l’offerta poco dopo che era stata presentata, dicendo in un post su Facebook che non aveva bisogno di aspettare fino alla scadenza delle 5 del mattino per rispondere. Il colonnello russo generale Mikhail Mizintsev aveva offerto due corridoi: uno diretto a est verso la Russia e l’altro a ovest verso altre parti dell’Ucraina. Non ha chiarito però cosa avrebbe fatto la Russia se l’offerta fosse stata respinta. I precedenti tentativi di evacuare i residenti civili da Mariupol e da altre città ucraine sono falliti o sono riusciti solo in parte, con i bombardamenti che continuavano mentre i civili cercavano di fuggire.

06h17 Media locali, almeno 4 morti a Kiev in centro commerciale bombardato

È di almeno 4 morti il bilancio del bombardamento da parte delle truppe russe di un centro commerciale a Kiev, la capitale dell’Ucraina. Lo riferiscono i media locali. A seguito dei bombardamenti un incendio è scoppiato nel distretto di Podilskyi. I soccorritori giunti sul posto hanno scoperto che, a causa dei bombardamenti, le auto hanno preso fuoco nel parcheggio e in 3-4 piani del centro commerciale. Il fuoco è stato successivamente spento. Sul posto sono coinvolte 11 unità con attrezzature antincendio e 63 persone.

06h12 Perdita di ammoniaca in impianto chimico di Sumy

Una perdita di ammoniaca in un impianto chimico nella città di Sumy, nell’Ucraina orientale, ha contaminato un’area con un raggio di oltre 2,5 chilometri. Il governatore regionale di Sumy Dmytro Zhyvytskyy non ha detto cosa abbia causato la fuga della sostanza. Lo stabilimento di Sumykhimprom si trova alla periferia orientale della città, che ha una popolazione di circa 263.000 abitanti ed è stata regolarmente bombardata dalle truppe russe nelle ultime settimane. “Per il centro di Sumy, non c’è nessuna minaccia ora, dal momento che il vento non soffia sulla città”, ha detto Zhyvytskyy. Il vicino villaggio di Novoselytsya, a circa 1,5 chilometri a sud-est di Sumy, è invece minacciato. Le squadre di emergenza stavano lavorando per contenere la perdita.

06h08 Svizzera pronta a ospitare colloqui di pace Kiev-Mosca

La Svizzera si è detta pronta ad ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia per provare ad arrivare ad un rapido cessate il fuoco. Lo riferisce il Kyiv Independent, secondo cui il presidente svizzero Ignazio Cassis spera che “le pistole tacciano presto”. Cassis ha dichiarato anche che la Svizzera è pronta a mediare o a ospitare negoziati, oggi visiterà il confine tra Polonia e Ucraina.

06h03 Presidente Usa Biden farà visita in Polonia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aggiunto una tappa in Polonia al suo prossimo viaggio in Europa per colloqui urgenti con la NATO e gli alleati europei. Il viaggio arriva proprio nel momento in cui le forze russe concentrano il loro fuoco sulle città e sui civili intrappolati nella loro invasione dell’Ucraina da quasi un mese. I funzionari della Casa Bianca affermano che Biden si recherà prima a Bruxelles e poi in Polonia, dove incontrerà i leader europei. La Polonia confina con l’Ucraina e ha accolto oltre 2 milioni di rifugiati dai combattimenti. È stato uno dei paesi più espliciti nel chiedere agli altri membri della NATO di prendere in considerazione l’idea di essere più coinvolti per frenare lo spargimento di sangue in Ucraina.

06h00 In giornata telefonata Biden-Draghi-Macron-Scholz-Johnson

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nelle prossime ore discuterà della situazione in Ucraina nel corso di un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota.

