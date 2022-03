Il volo 5735 stava viaggiando a un'altezza di circa 30mila piedi quando all'improvviso, poco dopo le 14.20 locali, ha iniziato a precipitare

È il peggiore disastro aereo avvenuto in Cina da circa 10 anni a questa parte quello avvenuto in una zona montagnosa nel sud del Paese, nella provincia meridionale di Guangxi. Un Boeing 737-800 di China Eastern con 132 persone a bordo si è schiantato provocando un massiccio incendio boschivo visibile anche dallo Spazio (le fiamme sono state catturate dalle immagini satellitari della Nasa). Oltre sette ore dopo la perdita delle comunicazioni con l’aereo, ancora non si hanno notizie di sopravvissuti.

Il presidente Xi Jinping ha chiesto il massimo sforzo nelle operazioni di salvataggio e centinaia di soccorritori sono stati inviati sul posto sia dalla provincia di Guangxi sia da quella vicina di Guandong. L’incidente è avvenuto vicino a Wuzhou, città di 3 milioni di abitanti nella zona orientale del Guangxi. L’aereo era partito da Kunming, nella provincia sudoccidentale di Yunnan, ed era diretto a Canton. A bordo viaggiavano 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio (un bilancio aggiornato che l’ente dell’aviazione civile Caac ha fornito correggendo una precedente versione che parlava di 133 persone a bordo). I primi a giungere sul luogo dell’incidente sono stati i residenti di villaggi vicini: la polizia è stata allertata proprio dai residenti intorno alle 14.30 locali, le 7.30 in Italia. Il dipartimento di Guangxi per la gestione delle emergenze riferisce di avere perso contatto con l’aereo alle 14.15, le 7.15 in Italia. Secondo i dati raccolti dal sito di monitoraggio FlightRadar24.com, il volo 5735 stava viaggiando a un’altezza di circa 30mila piedi quando all’improvviso, poco dopo le 14.20 locali, ha iniziato a precipitare. I dati suggeriscono che l’aereo si è schiantato nell’arco di un minuto e mezzo da quando si è verificato il problema.

I media di Stato cinesi riportano che è stato ordinato che rimangano a terra tutti i Boeing 737-800 della flotta di China Eastern, mentre l’emittente Cctv ha riferito che la compagnia aerea ha messo in piedi 9 squadre per gestire il velivolo, le indagini sull’incidente, l’assistenza alle famiglie e altre questioni urgenti. Tanto l’ente dell’aviazione civile cinese Caac quanto China Eastern hanno mandato le autorità sul luogo dell’incidente, in conformità con le misure d’emergenza.

L’ultimo incidente mortale di un aereo passeggeri in Cina risaliva al 2010. China Eastern, con base a Shanghai, è una delle tre principali compagnie aeree cinesi e opera decine di voli nazionali e internazionali, con 248 destinazioni. Il velivolo era stato consegnato a China Eastern da Boeing a giugno del 2015 e volava da oltre 6 anni. Degli oltre 600 aerei della flotta di China Eastern, 109 sono dei Boeing 737-800. Il Boeing 737, bimotore a corridoio singolo, è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. La China Eastern usa diversi modelli di questo velivolo, fra cui appunto il 737-800 e il 737 Max.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata