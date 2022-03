Secondo Mosca sarebbe stato causato dei bombardamenti ucraini

Anche un asilo distrutto nel filmato mandato in onda dalla Tv di stato russa proveniente dalla regione di Donetsk controllata dai ribelli russi. Il video mostra la devastazione che – secondo Mosca – sarebbe stata causata dai bombardamenti ucraini. Il filmato anche soldati che sparano e veicoli militari con la lettera “Z”, un segno utilizzato per contrassegnare i veicoli militari russi in Ucraina che è stato fortemente promosso dallo stato russo.

