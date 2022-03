Un gruppo di abitanti della città assediata dai russi scortato nella zona dei separatisti pro-Mosca

(LaPresse) – Un gruppo di residenti della città ucraina di Mariupol, assediata e bombardata dai russi, è giunto in bus a Nikolskoe, nella Repubblica autoproclamata del Donetsk, scortato dall’esercito di Mosca. Possono rimanere nel villaggio in una scuola adibita a rifugio o andare in Russia. “E’ tutto distrutto. Siamo stati senza acqua, riscaldamento e cibo per due settimane in un seminterrato”, racconta una donna.

