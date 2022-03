In Ucraina l'utero in affitto è legale

(LaPresse) Le infermiere di una nursery di Kiev continuano a prendersi cura dei bambini nati tramite maternità surrogata che sono rimasti bloccati nella capitale ucraina a causa dell’invasione russa. Sky News ha riferito che il personale di un centro ha trasferito più di 20 bambini nel seminterrato, convertito in un rifugi,o e si è trasferito con loro per offrire assistenza 24 ore su 24 ai piccoli. Molti dei loro futuri genitori, infatti, provengono da paesi stranieri e non sono stati in grado di raggiungere la città.

