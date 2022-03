In piazza anche un rabbino fuggito da Kiev

(LaPresse) – A Budapest la comunità ebraica celebra la festività di Purim, che ricorda la miracolosa salvezza del popolo ebraico sotto il regno di Serse, in Persia nel 450 Avanti Cristo. Una celebrazione che assume un sapore particolare alla luce del conflitto in Ucraina. Al ritrovo c’è anche il rabbino Pinhas Tsinman, fuggito da Kiev bombardata dall’esercito russo, che si esbisce con una perfromance musicale sul palco. I partecipanti all’evento chiedono pace per l’Ucraina.

