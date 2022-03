Il presidente ucraino terrà un discorso al Congresso degli Stati Uniti

(LaPresse) Volodymyr Zelensky annuncia un suo intervento, previsto per mercoledì 16 marzo, al Congresso americano. Il presidente ucraino lo ha fatto in un nuovo videomessaggio diffuso nella notte tra martedì e mercoledì nel quale ringrazia il presidente Usa Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti da 13,6 miliardi di dollari a Kiev.

