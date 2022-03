Due minuti di applausi per il presidente ucraino

(LaPresse) Standing ovation per Volodymyr Zelensky al Congresso americano dove si è collegato da remoto per lanciare il suo appello agli Stati Uniti. In piedi per due minuti i membri del congresso hanno applaudito per due minuti il presidente ucraino introdotto dalla speaker Nancy Pelosi che ha urlato “Slava Ukraini”, “Gloria Ucraina”.

