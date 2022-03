Era stata trovata da una coppia nella loro fattoria di Hamilton

(LaPresse) Era candidata ad essere la patata più grande del mondo e invece non entrerà nel Guinness dei primati, semplicemente perché non è una patata. Quello trovato, nell’agosto scorso, da una coppia neozelandese nella loro piccola fattoria di Hamilton, infatti, è in realtà un tubero di zucca. E’ stato lo stesso Guinness World Records a comunicarlo, con una e-mail, a Colin e Donna Craig-Brown dopo aver esaminato il vegetale del peso di 7,8 kg, attraverso l’analisi del Dna. “Che dire? Sembrava e aveva il sapore di una patata”, ha commentato Colin. L’attuale Guinness dei primati quindi resisterà ancora: è quello conqui una patata di poco meno di 5 kg, trovata nel 2011 in Gran Bretagna.

