Cina, i mezzi di manutenzione al lavoro per rimuovere decine di metri di neve lungo l'autostrada Duku

L’autostrada Duku, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, riaprirà presto al traffico dopo la chiusura invernale annuale. Gli addetti alla manutenzione dell’autostrada stanno per completare la rimozione della neve, alta diversi metri, dalla carreggiata, e giovedì dovrebbe iniziare lo sbrinamento nel tunnel di Yuximolegai, dove si concluderanno i lavori su entrambe le estremità dell’autostrada.

L’autostrada Duku, lunga 561 chilometri, collega Dushanzi, nel nord dello Xinjiang, e la città di Kuqa, nel sud. Un terzo dell’autostrada corre lungo le pareti montuose e un quinto si trova all’interno di zone di permafrost in alta montagna. Le operazioni di sgombero neve sulla strada devono affrontare numerose sfide, tra cui condizioni meteorologiche avverse, formazione di croste da gelo-disgelo e rischi di danni ai macchinari, cadute dalle scogliere e valanghe.

Considerata una delle strade più panoramiche della Cina, l’autostrada Duku attraversa vari paesaggi tra cui canyon, ghiacciai, laghi e praterie, rendendola anche una popolare attrazione turistica in estate. L’autostrada viene temporaneamente chiusa ogni ottobre a causa dell’aumento delle nevicate e del ghiaccio sulla carreggiata, e spesso riapre nel mese di giugno dell’anno successivo.