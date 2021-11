La scoperta di una coppia nella loro piccola fattoria vicino alla città di Hamilton

(LaPresse) Colin e Donna Craig-Brown sostengono di aver trovato una patata da record. La coppia, che vive in una piccola fattoria vicino alla città di Hamilton, in Nuova Zelanda, ha infatti scoperto nell’orto un tubero gigante, pesante ben 7.9 kg. Marito e moglie hanno dato anche un nome all’ortaggio, trovato il 30 agosto scorso e conservato in congelatore: si chiama Doug e potrebbe essere la patata più grande al mondo mai registrata. Al momento nel Guinness dei primati ce ne è una britannica del 2011 che pesava poco meno di 5 chili. Ora la coppia è in attesa di una risposta da parte del celebre libro dei record.

