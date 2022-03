Nuovo appello dell'ex calciatore ucraino per fermare l'attacco

(LaPresse) – In un video diffuso sui suoi canali social Andriy Shevchenko lancia un nuovo appello per fermare la guerra: “La Russia ha cominciato due settimane fa una guerra contro il mio paese e nei giorni scorsi la situazione è molto peggiorata. Stanno uccidendo centinaia di bambini innocenti. Ogno bimbo merita di vivere in pace. Fate sentire la vostra voce. Salvate i bambini ucraini”, le parole dell’ex attaccante ucraino del Milan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata