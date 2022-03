Obiettivo: risposta comuna all'invasione russa. Family photo, poi sessione su difesa e energia

I 27 Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si sono riuniti davanti alla reggia di Versailles per la tradizionale foto di famiglia prima del Consiglio europeo informale che deve trattare, tra l’altro, il conflitto in Ucraina. In serata lla sessione plenaria dedicata alla diagnosi del nostro nuovo perimetro di sicurezza e alle risposte da fornire in termini di Difesa ed Energia.

