Nel video le immagini esterne dell'edificio devastato dai bombardamenti

(LaPresse) Sono almeno 17 i feriti nel raid russo che ha distrutto l’ospedale pediatrico dei Mariupol, in Ucraina. “Ci sono donne incinte e bambini sotto le macerie”. Lo denuncia via twitter Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non è abbastanza per chiudere i cieli?”, conclude. Nel video le immagini esterne dell’edificio devastato dalle bombe.

