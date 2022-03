Numerose le colonne di fumo nella zona nord del parco

(LaPresse) È caccia al piromane a New York dopo che a Central Park, storico polmone verde della Grande Mela, sono stati appiccati una serie di incendi dolosi. Numerose le colonne di fumo provenienti da piccoli roghi di sterpaglia visibili nella zona nord del Parco. A confermare l’origine dolosa è stato Jim Long, portavoce dei vigili del fuoco newyorchesi, specificando che non è stato ancora accertato se si tratti di un singolo piromane o se sia stata un’azione coordinata da più persone. Fortunatamente il celere intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme non danneggiassero gli alberi del parco.

