Nuovo video del presidente ucraino diffuso sui social

(LaPresse) “Rimango a Kiev, a Bankova (sede della presidenza ucraina). Non mi nascondo e non ho paura di nessuno. Quanto serve per vincere questa guerra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram. “Oggi si è svolto il terzo round di negoziati in Bielorussia, vorrei dire il terzo e l’ultimo, ma siamo realisti. Pertanto, parleremo, insisteremo sui negoziati finché non troveremo un modo per dire al nostro popolo ‘è così che arriveremo alla pace'”, ha concluso Zelensky.

