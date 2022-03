Zelensky: "Sanzioni insufficienti", oggi terzo round di colloqui. Nuovo attacco hacker di Anonymous alle tv russe

L’esercito russo “cesserà il fuoco” e aprirà corridoi umanitari nelle città ucraine a partire dalle 10 di oggi, lunedì 7 marzo, secondo l’agenzia di stampa Interfax. Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron, ha detto Interfax, citando il ministero della Difesa russo. I corridoi saranno aperti a Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy. Oggi dovrebbero tenersi nuovi colloqui tra ucraini e russi, mentre arriva un nuovo attacco degli hacker di Anonimous alle tv di Mosca. Il gruppo internazionale avrebbe trasmesso video della guerra in Ucraina, invitando i russi a opporsi al genocidio russo in Ucraina. “Oggi, il team di hacker Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali TV in diretta Russia 24, Channel One e Moscow 24 per trasmettere filmati della guerra dall’Ucraina”, si legge in una nota di Anonymous, riportata da Ukrinform..

6h40 Zelensky ricorda famiglia in fuga uccisa, appello a rispetto corridoi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della morte di una famiglia che stava tentando di fuggire dalla città ucraina di Irpin, vicino a Kiev, nel nord dell’Ucraina, in un commosso appello a onorare i corridoi umanitari che le forze russe sembrano aver ignorato. Lo riporta il Guardian, specificando che otto civili sono stati uccisi in città mentre erano in corso le evacuazioni, secondo il sindaco Oleksandr Markushyn.

6h21 Oggi nuovi colloqui, Putin vuole resa Kiev

Un altro round di colloqui tra Ucraina e Russia è atteso oggi, secondo i funzionari ucraini. Tuttavia, in una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il conflitto si fermerà solo se l’Ucraina smetterà di combattere e le richieste della Russia saranno soddisfatte. Lo riporta il Guardian, secondo cui il presidente russo ha anche affermato che i negoziatori ucraini dovrebbero adottare un approccio più “costruttivo” nei colloqui con Mosca per tenere conto della realtà sul campo. L’Ucraina non è però disposta a scendere a compromessi sulla sua integrità territoriale.

6h03 Intensificati bombardamenti sulle città

Le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni delle città del centro, nord e sud dell’Ucraina: lo riporta Sky News citando funzionari ucraini.

