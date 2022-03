Unhcr: tra oggi e domani saranno 2 milioni i profughi, per il 90% donne e bambini

Secondo i dati diffusi ieri dall’Alto Commissariato dell’Onu, i profughi scappati dalla guerra ucraina sono oltre 1,7 milioni, il 4% dell’intera popolazione del paese. Tra oggi e domani saranno 2 milioni. Il 90% di questo drammatico esodo è costituito da donne e bambini. 1,2 milioni in Polonia, 180 mila in Ungheria, 128 mila in Slovacchia. In tutto il mondo le manifestazioni dell’8 marzo sono dedicate a loro, alle donne costrette ad abbandonare la loro terra, le loro case e gli uomini della famiglia sotto le bombe della guerra. In braccio e per mano i loro bambini. Queste immagini resteranno stampate indelebili nella memoria e nelle pagine della storia europea

