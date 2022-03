Il presidente ucraino ricorda l'intera famiglia uccisa a Irpin

(LaPresse) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha pronunciato un nuovo discorso alla nazione domenica sera, avvertendo le truppe russe che punirà coloro che commettono atrocità in Ucraina. “L’unico posto tranquillo che li attende – sottolinea il capo dello Stato di Kiev – è la tomba”. “Non perdoneremo, non dimenticheremo chi spara su persone disarmate”, aggiunge Zelensky, ricordando poi l’intera famiglia morta in un attacco a Irpin, non lontano dalla Capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata