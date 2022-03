Così la presidente della Commissione europea in conferenza stampa con Draghi

(LaPresse) “Le sanzioni in atto sono davvero pesanti. Vediamo le turbolenze al ribasso nell’economia russa. Ma vista l’evoluzione della situazione in Ucraina, l’incoscienza del Cremlino nei confronti dei cittadini, donne, bambini, uomini, ovviamente stiamo lavorando anche su ulteriori sanzioni”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata