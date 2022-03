Horenka, il villaggio colpito dai missili a pochi chilometri dai combattimenti

(LaPresse) Fiamme fra le case distrutte, polli e galline tra le macerie, carcasse di automobili. È quello che rimane di Horenka, a 20 chilometri dalla capitale dell’Ucraina Kiev, colpito da missili Grad. Poco distanti ci sono ancora combattimenti tra le truppe ucraine e russe. La maggior parte degli abitanti ha trovato rifugio in un rifugio in un villaggio vicino. Per almeno tre giorni la zona di Irpin è rimasta senza luce, acqua e riscaldamento.

