I colloqui in una foresta della regione di Brest

(LaPresse) Funzionari ucraini sono arrivati in elicottero ​​in Bielorussia per il terzo round di colloqui con la delegazione russa. I colloqui si terranno, come la volte precedente, in una foresta della regione di Brest dove si sono svolti anche i primi due negoziati.

