Migliaia le persone in arrivo dalle zone di guerra

(LaPresse) Non si placano le bombe russe sull’Ucraina e conseguentemente non si placa nemmeno il flusso di persone in fuga dalle proprie città. Secondo l’Onu sono già oltre 1,7 milioni quelle che hanno lasciato il Paese, di queste un milione ha raggiunto la Polonia. Tra le città prese d’assalto c’è Przemysl, a 15 chilometri dal confine ucraino. La stazione infatti è diventata punto di snodo per migliaia di profughi che affollano ogni angolo in attesa di un treno o di un bus che li porti verso la prossima meta. Nelle immagini sono centinaia le persone che affollano l’atrio, i vari sottopassi che portano ai binari e il piazzale antistante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata