Kiev: "In alcune aree siamo sull'orlo della catastrofe umanitaria". Blinken in Moldavia. Visa e Mastercard sospendono attività in Russia

Dopo una notte di relativa calma in Ucraina sono ripresi i combattimenti. Il ministero della Difesa britannico denuncia: “La Russia – scrive in un nota l’intelligence – sorpresa dalla resistenza ucraina, prende di mira le aree popolate del paese come le città di Karkhiv, Mariupol e Chernihiv”. Si lavora per aprire corridoi umanitari dalle città assediate, dopo il fallimento della tregua di ieri: stamattina violenti scontri a Mykolayv e Chernihiv. A Mariupol e nela regione di Sumy siamo sull’orlo della catastrofe umanitaria, secondo le autorità ucraine. Mancano acqua ed elettricità in molte città. Numerose anche le interruzioni delle forniture di gas nel paese.

9h38 Ucraina: Mariupol tenta evacuazione civili dalle 11

È prevista a partire dalle 12 ora locale (le 11 italiane) l’evacuazione dei civili dalla città portuale ucraina di Mariupol. Lo riferisce il consiglio comunale della città sul proprio canale Telegram. Viene stabilito un nuovo cessate il fuoco temporaneo dalle 10 alle 21 ora locale (dalle 9 alle 20 italiane). L’evacuazione della popolazione civile è previsto che avvenga tramite un corridoio “verde” umanitario, sulla rotta Mariupol – Portovskoye – Mangush – (aggirando Nikolsky) Republic – Rozovka – Bilmak – Pologi – Orekhov – Zaporozhye. Sono stati predisposti tre punti per le partenze degli autobus ed è consentito lasciare la città anche con mezzi propri con la richiesta di ospitare più persone possibile a bordo. È previsto che mezzi della Croce Rossa vengano disposti in testa alla colonna di mezzi. È assolutamente vietato, scrive ancora il consiglio comunale della città, deviare dal percorso.

9h04 Blinken in Moldavia, sostegno per aiuto a rifugiati

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è in Moldavia, dove ha promesso il sostegno degli Stati Uniti alla piccola ex repubblica sovietica, alle prese con un importante afflusso di rifugiati dall’Ucraina. Blinken ha incontrato questa mattina alti funzionari moldavi che chiedono assistenza internazionale per gestire gli oltre 120mila rifugiati ucraini che ora ospita, cercando anche rassicurazioni contro la potenziale aggressione russa. Il segretario di Stato Usa ha affermato che l’accoglienza dei rifugiati da parte della Moldavia è fonte di ispirazione per il mondo: “Ammiriamo la generosità dell’ospitalità, la volontà di essere così buoni amici nei confronti delle persone in difficoltà e, in effetti, voglio fare tutto il possibile per aiutarvi ad affrontare” la situazione.

8h07 Kiev, situazione Sumy e Mariupol sull’orlo catastrofe umanitaria

La situazione nella regione di Sumy e nella città di Mariupol è “sull’orlo di una catastrofe umanitaria”. Lo ha detto al canale televisivo Ukraine-24 il consigliere del governo ucraino, Vadim Denisenko, specificando che attualmente non c’è elettricità o acqua nelle città di Akhtyrka e Trostyanets nella regione settentrionale di Sumy. La serata di ieri, tuttavia, è passata “in relativa calma”. Lo riporta Sky News.

8h04 Difesa Gb: “Mosca sorpresa da resistenza, bombardamenti su aree popolate”

Il ministero della Difesa britannico ha fornito questa mattina un aggiornamento dell’intelligence. Secondo l’ultimo report, la portata e la forza della resistenza ucraina hanno continuato a sorprendere la Russia. Mosca, si legge ancora nel report, ha risposto prendendo di mira le aree popolate del paese, come le città di Kharkiv, Chernihiv e Mariupol, nel tentativo, probabilmente, di spezzare il morale ucraino. La Russia ha usato in precedenza tattiche simili in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016, ricorrendo sia ai bombardamenti via area sia terrestri. L’avanzata russa è inoltre rallentata dagli attacchi ucraini alle linee di rifornimento.

07.01 Colloquio telefonico tra Zelensky e Biden

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky nella prima mattina di domenica, ora di Kiev, per discutere delle sanzioni russe e dell’accelerazione dell’assistenza degli Usa all’Ucraina. La Casa Bianca ha precisato che la conversazione ha riguardato anche i colloqui tra Russia e Ucraina, ma non ha fornito altri dettagli.

