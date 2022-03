L'attrice hollywoodiana in missione per conto dell'Unhcr

(LaPresse) Angelina Jolie è in Yemen, dove è arrivata come inviata speciale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La star hollywoodiana, in visita in un campo profughi, si è fermata a parlare con le famiglie yemenite che le hanno raccontato come la guerra civile, che va ormai avanti da sette anni, ha cambiato le loro vite. Si tratta di una visita, quella della Jolie, con cui l’Unhcr spera di attirare l’attenzione sui continui e crescenti bisogni umanitari della popolazione dello Yemen. L’attrice collabora con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati dal 2001 e fino al 2012 è stata “Ambasciatrice di buona volontà”. Poi visto il suo impegno, nell’aprile 2012, è stata nominata “inviata speciale”. Proprio in questa sua nuova veste, negli ultimi anni ha visitato decine di campi profughi in altrettanti Paesi: dalla Colombia al Venezuela, passando per il Burkina Faso fino agli sfollati Rohingya in Bangladesh.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIMA ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata